MERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Importante novità che arriva dall’Inghilterra, la notizia può movimentare il calciomercato in Italia. Infatti, secondo quanto riportato dal Guardian, il Chelsea ha deciso di non applicare la clausola di riacquisto per Jérémie Boga del Sassuolo.

Il francese è passato attraverso il settore giovanile del Chelsea e ha fatto il salto in prima squadra nel 2015, giocando solo 18 minuti in Premier League a dicembre 2017. L’esterno è stato ceduto in prestito a Rennes, Granada e Birmingham prima di essere venduto a Sassuolo nell’estate del 2018.

Mercato Napoli ultimissime, il Chelsea rinuncia alla recompra per Boga

Il Chelsea aveva una clausola di riacquisto di circa 13 milioni di sterline, ma in Inghilterra assicurano che ora i Blues chiederanno di convertirla in una percentuale per una futura rivendita. La notizia interessa particolarmente al Napoli visto che i partenopei sono uno dei club che seguono Boga.

