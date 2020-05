MILIK JUVE – Molte sono le voci di mercato che vedono Milik in maglia bianconera. La Juve è fortemente interessata al polacco e ha addirittura proposto delle contropartite alla dirigenza azzurra per accaparrarselo. L’edizione odierna di Tuttosport avanza un’ulteriore ipotesi.

Al momento il Napoli non avrebbe aperto ancora gli scambi e dunque è ipotizzabile una seconda strada. Un rinnovo di Milik finalizzato all’immediata cessione alla Juventus nell’entità di un prestito biennale con obbligo di riscatto. Questa formula permetterebbe alla Juve di rimandare e diluire l’investimento nel tempo e al contempo al Napoli di mantenere il prezzo più alto, perché non si tratterebbe di cedere un giocatore ad un anno dalla scadenza. Tutto ciò potrà avvenire a patto che il polacco accetti il prolungamento, che al momento sembra assai difficile ma non impossibile.