Bufera social sull’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. Il, durante la quotidiana conferenza stampa in Regione per commentare l’andamento dell’epidemia, si è lasciato andare ad una spiegazione assolutamente sbagliata sull’indice RT che misura la contagiosità del nuovo coronavirus. Una gaffe in piena regola che non è sfuggita all’occhio attento degli utenti che hanno cominciato a bombardare di commenti negativi l’assessore.

Gallera Lombardia

Secondo Gallera, infatti, “dobbiamo continuare su una strada che ci sta portando fortemente verso la diffusione del contagio perché, lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire? Vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50. E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette per infettare me“.

Un’affermazione sbagliata alla quale ne segue subito un’altra: “Quando l’indice è a 1 vuol dire che basta incontrare una persona infetta che mi infetto anche io“.

Coronavirus, cos’è l’indice RT?

La verità è ben differente. Il valore di 0,51, ovvero la stima di RT nella settimana in corso, vuol dire che in media una persona infetta ne contagia 0,50. Mentre quando l’indice RT è a 1 vuol dire che una persona infetta in media ne contagia un’altra.

ECCO IL VIDEO:

Io mi chiedo cosa può essere successo, perché sia andato tutto così male. pic.twitter.com/7ufDFgyW51 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) May 23, 2020