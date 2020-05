NOTIZIE CORONAVIRUS – Importante notizie per la Campania. Per la lotta al Coronavirus sono infatti stati stanziati 7 milioni di euro destinati alla ricerca scientifica. A comunicarlo è stato il dott. Paolo Ascierto sui social:

“Oggi, durante la conferenza stampa con il Presidente Vincenzo De Luca e Andrea Ballabio, direttore dell’Istituto Telethon, abbiamo annunciato lo stanziamento di 7 milioni di euro per sostenere la ricerca scientifica in Campania e tentare di sconfiggere il coronavirus. Una grande notizia per la nostra Regione e per tutto il Paese”.

