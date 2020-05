Alvino: “I playoff mi piacciono. I campionati si vincono affrontando le big faccia a faccia”

Il collega Carlo Alvino, sul suo profilo Twitter, si è dimostrato favorevole alla soluzione playoff per decidere le sorti del campionato. Ecco il contenuto del suo tweet:

“Chiacchiericcio: è vero che i playoff sono la sostanza di una competizione? A me piacciono. I campionati non si vincono contro le “piccole” ma battendo le “big” nel faccia a faccia, dove la pressione sale e la posta in gioco è altissima. È lì che si fa la differenza. Che ne dite?“

FOTO

