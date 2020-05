Sky- Il Napoli ha respinto l’assalto del Liverpool per Zielinski: pronto un triennale per Gattuso

Francesco Modugno, collega di Sky, ha parlato del calciomercato del Napoli durante nel corsi di Sky Sport 24. Ecco quanto dichiarato:

Rinnovi? La strategia del Napoli è in due tappe, prima i rinnovi, poi le cessioni. In un momento di rivoluzione già iniziata a gennaio, il Napoli si è portato avanti con gli arrivi di Demme, Politano e Lobotka e i programmati Petagna e Rrahmani. Per Mertens, c’è l’intesa e poi arriverà l’annuncio.

Zielinski presto sarà blindato, respinte le sirene inglesi e il Liverpool di Klopp: è un potenziale fuoriclasse, una clausola rescissoria da circa 100 milioni di euro con diversi parametri sarà posta nel contratto.

Gattuso? Ci sarà anche il suo di contratto nella pianificazione, i dialoghi, i sondaggi e i primissimi approcci son già cominciati, si comincia a ragionare su un triennale. Discorsi da sviluppare, ma Gattuso è al centro del progetto”.

