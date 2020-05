Rinnovo Mertens: ADL pensa alla maglia vinta all’asta per l’annuncio

Sta per arrivare il tanto atteso annuncio del rinnovo di Dries Mertens. Per il belga c’è un progetto a lunga scadenza: concluderà la carriera in maglia azzurra ed ADL ha in mente di farlo diventare dirigente una volta appese le scarpette al chiodo.

RINNOVO MERTENS, ADL PENSA A COME ANNUNCIARLO

Ecco cosa scrive l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno riguardo l’annuncio del rinnovo di ‘Ciro’:

“Filtra l’ idea di utilizzare la maglia del gol numero 121 al Barcellona acquistata da De Laurentiis con un’ offerta di 14mila euro all’asta solidale per comunicare sui social il rinnovo dell’ attaccante belga che ha deciso di sposare il progetto azzurro declinando le proposte di Inter, Chelsea e le sirene del Paris Saint Germain”.