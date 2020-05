INFORTUNIO FABIAN RUIZ – Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, non sarebbe nulla di particolarmente serio l’infortunio rimediato da Fabian Ruiz. Lo spagnolo – stando a quanto si apprende – quest’oggi a Castel Volturno avrebbe accusato un affaticamento:

“Per ora la situazione dell’iberico non preoccupa. L’affaticamento è stato lieve e si è deciso per precauzione di non correre alcun rischio, soprattutto in virtù della delicata preparazione che attende i giocatori in vista del tour de force estivo”.

