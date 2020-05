Repubblica – Via libera agli allenamenti di squadra: c’è l’accordo con il Comitato Tecnico Scientifico!

Svolta per il calcio italiano, la ripresa del campionato è davvero più vicina. Come riportato dall’edizione online de La Repubblica, il comitato tecnico scientifico ha validato il protocollo scritto dai consulenti medici di Federcalcio e Lega Serie A per gli sport di squadra, di fatto autorizzando gli allenamenti di gruppo. Il testo è stato approvato, seppure con precisazioni, e permetterà alle società di iniziare ad allenarsi in gruppo.

Il nuovo testo, dunque, dovrebbe consentire di evitare le due settimane di quarantena dentro il centro sportivo per tutto il gruppo squadra. Per garantire che il gruppo resti immunizzato, infatti, verranno effettuati regolarmente tamponi a tutti i calciatori.