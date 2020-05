Durante il programma “Taca La Marca” è intervenuto Sabatino Durante, noto procuratore ed esperto di calcio sudamericano, ecco quanto emerso:

“Everton al Napoli? Lozano doveva sostituire Insigne, dato per partente, ma non essendo arrivate offerte per il napoletano si è cercato di schierare il messicano da punta. Everton sarebbe il sostituto ideale di Insigne, ma non lo prenderei, visto che l’attuale capitano del Napoli è considerato insostituibile. La valutazione del brasiliano è calata, oggi con 25 milioni si riuscirebbe a prenderlo. Sicuramente Everton non potrebbe sostituire Callejon, avendo delle caratteristiche completamente diverse rispetto allo spagnolo”.

