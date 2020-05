Moise Kean al Napoli? È un opzione da non prendere sottogamba, visti i vari movimenti che interesseranno il pacchetto offensivo del Napoli. Mertens, Callejon, Llorente, Milik, Younes e Lozano. Sei nomi, nessuno ancora sicuro di una permanenza. Al contrario, i due spagnoli e il libano-tedesco sono ad un passo dall’addio. Forze fresche, energie giovani ed entusiasmo: questo serve al Napoli. Kean? Chissà. La Gazzetta dello Sport di oggi, intanto, ne parla.

MOISE KEAN AL NAPOLI?

Il Napoli dialoga con Ancelotti per un interesse su Moise Kean, che potrebbe finire in una maxi-operazione con Lozano e Allan. I due, infatti, piacciono al tecnico di Reggiolo, che vorrebbe privarsi di un deludente Kean. Deludente su due piani: quello sportivo, con una stagione che recita 23 presenze e una sola rete in Premier, e quello comportamentale. Kean, infatti, non è nuovo alle bravate. A fine aprile ha infatti violato la quarantena imposta per organizzare una festa a casa. Inevitabile la conseguente punizione dell’Everton. E inevitabile il fatto che i Toffees vogliano privarsi di lui a fine anno.

LEGGI ANCHE LE ULTIME SUL FUTURO DI MERTENS

In Italia Kean ha ancora tanto mercato: c’è il Napoli, che lo segue per la difficoltà economica di arrivare a Jovic, c’è anche la Roma. D’altronde, Kean ha appena 20 anni e un futuro ancora da scrivere con dei comportamenti che può ancora correggere crescendo. Quanto costerebbe oggi? La Juve ha incassato 30 milioni dalla sua cessione, oggi il prezzo è calato vistosamente. Solo la carta d’identità verde lo aiuta: per il sito specializzato Transfermarkt il suo valore è di circa 25 milioni di euro.