Rinnovo Mertens, segnali incoraggianti dal belga, Dries ha due richieste fondamentali e nel frattempo spunta la deadline

La trattativa per il rinnovo di Dries Mertens va ormai avanti da diversi mesi, il romanzo si arricchisce costantemente di nuovi capitoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il belga nelle ultime ore avrebbe fatto qualche passo verso il presidente De Laurentiis, con l’aspettativa che egli faccia lo stesso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La trattativa è in continua evoluzione, nelle ultime ore è da registrare un passo in avanti dell’attaccante nei confronti della proposta del Napoli. Mertens si è mosso in direzione del Napoli sia sull’ingaggio, sia sui premi, dirottando in parte sui bonus, che al momento sono diventati una parte fondamentale dell’accordo. L’attaccante belga è consapevole che ci sono club che possono permettersi tutt’altri ingaggi e non farà entrare il Napoli in questo gioco. Dries però si aspetta ora che anche la società faccia un passo verso di lui: chiede un progetto tecnico che mantenga il Napoli ai vertici e la cancellazione delle conseguenze legali ed economiche dell’ormai celebre ammutinamento del 5 novembre scorso. È nata la classica deadline: entro una settimana, o al massimo dieci giorni, deve arrivare una risposta. La palla ora è passata al Napoli”.