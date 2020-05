ULTIMISSIME NOTIZIE NAPOLI – Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Gionatha Spinesi, ex attaccante. Ecco quanto evidenziato:

“Mertens-Inter? Il Napoli perderebbe molto con l’addio di Mertens in termini di qualità e soprattutto il sodalizio partenopeo si priverebbe della possibilità di monetizzare. Sinceramente pensavo che potesse rinnovare per chiudere la carriera in azzurro con la possibilità successivamente di intraprendere un percorso da dirigente. L’Inter metterebbe in rosa una grande pedina per lo scacchiere di Conte, ma non so se il belga verrebbe considerato una prima donna come succede in maglia azzurra”.

LEGGI ANCHE: GdS – Il Napoli vuole blindare Maksimovic: contatti per prolungare il contratto fino al 2023! I dettagli

Ultimissime notizie Napoli, Spinesi e la rivelazione su Immobile

Attaccanti per il Napoli? Immobile sarebbe una garanzia per gli azzurri, in Italia ha sempre fatto tantissimi gol e avrebbe motivazioni extra. Il Napoli ha bisogno di una prima punta e lui sarebbe la soluzione giusta a tutti i problemi. Per quello che so già da mesi ci sarebbe una trattativa ben avviata per portarlo in azzurro“.