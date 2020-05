Mertens-Inter, nerazzurri pronti a chiudere l’affare: le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna, il presidente dell’Inter Zhang aspetta solo il sì di Mertens per chiudere ufficialmente la trattativa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Marotta e Ausilio avevano già richiesto informazioni su Dries nel corso del mercato di gennaio, ma poi il rinnovo del belga con il Napoli sembrava essere ad un passo. Ora, viste le incertezze ancora presenti sul rinnovo con il club di De Laurentiis, l’Inter ha effettuato un altro assalto. Mertens sarebbe una pedina fondamentale per riassestare il nuovo attacco di Antonio Conte”.

“Nella mente del tecnico pugliese, il belga dovrebbe fare ciò che non è riuscito ad Alexis Sanchez nel corso di questa stagione: essere un’alternativa top a Lukaku e Lautaro, ma solo sulla carta. Infatti i nomi di Lautaro, Mertens e Lukaku sarebbero perfettamente interscambiabili all’intero dell’attacco nerazzurro”.

“Del resto Dries, arrivato all’età di 33 anni ha l’intenzione di firmare l’ultimo contratto pesante della propria carriera. Attualmente, al Napoli, Dries Mertens guadagna 5 milioni di euro all’anno. ça sua richiesta è di un biennale alle stesse cifre: durata e ingaggio che non spaventano in alcun modo la dirigenza dell’Inter. I nerazzurri sono pronti a fare il passo definitivo, nel momento in cui dovesse arrivare la decisiva rottura con il Napoli”.