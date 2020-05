SKY – Contatti con l’Inter, ma la priorità di Mertens resta il rinnovo con il Napoli!

Il futuro di Dries Mertens tiene banco in queste ore. L’attaccante del Napoli è corteggiatissimo, in particolare dall’Inter.

La redazione di Sky Sport, però, riferisce di come il Napoli sia pronto a fare uno sforzo importante per trattenere il belga. Il giocatore sta riflettendo sul suo futuro: la priorità resta il rinnovo con gli azzurri, ma l’Inter è una tentazione forte.

Inoltre nei giorni di quarantena il belga si è sentito con il suo compagno di Nazionale Lukaku, non per il trasferimento in nerazzurro – riferisce l’emittente satellitare – ma per parlare del patentino da allenatore.