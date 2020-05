FOTO- Manolas infrange l’ordinanza: niente mascherina in una pizzeria

Kostas Manolas è il primo infortunato del Napoli post quarantena. Durante l’allenamento , infatti, il difensore greco ha accusato una distrazione del muscolo alla coscia destra mentre realizzava una rovesciata. Un infortunio che lo porterebbe, qualora il campionato iniziasse a giugno, a saltare le prime partite.

Il giocatore del Napoli, però, è protagonista di una grave disattenzione mentre prende una pizza d’asporto. Il greco dimentica di indossare la mascherina, obbligatoria in Campania, come testimonia anche la foto che lo ritrae in compagnia del pizzaiolo.

