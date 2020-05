Ag. Callejon: “Con il Napoli non ci sentiamo da un bel po’. In Spagna diversi club sono già su José”

L’agente di José Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo assistito. Infatti è sempre più in dubbio il rinnovo dello spagnolo con la maglia azzurra il cui contratto scade in estate. Ecco le parole dell’agente riportate anche dal profilo Twitter della radio:

“Con il Napoli non ci sentiamo da un bel po’ di tempo. Non ci sono novità sul rinnovo. Dalla Spagna si sono fatti avanti già 2/3 club importanti”

