CALCIOMERCATO NAPOLI CALCIO – Quest’oggi sulle pagine del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, è stata elencata quasi in toto la situazione di mercato per il Napoli di De Laurentiis che si prepara a una vera e propria rivoluzione. Specchietto in particolare rivolto sul pacchetto arretrato, che subirà un notevole cambiamento con l’addio di Callejon e i possibili di Mertens e Milik (uno dei due partirà abbastanza certamente). E allora, ecco che la squadra mercato di Cristiano Giuntoli entra in scena per rinnovare l’attacco azzurro per la prossima stagione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

DUE CESSIONI IN AVANTI, CALLEJON IL PIÙ SICURO DELLA PARTENZA

“Il problema è trovarne due che in qualche modo gli somiglino, che abbiano non solo il talento, la classe e anche quella languida espressione da scugnizzi ma pure altro: per esempio affinità elettive con una città che poi li ha amati, e sul serio, perché l’empatia trascina in questi gorghi affettivi“.

“C’è il vuoto intorno al calcio, Napoli compreso, e prima o poi arriveranno le risposte da Callejon e da Mertens, un saluto gonfi o di amarezza perché staccarsi non piacerà a nessuno: il Valencia aspetta lo spagnolo e «Ciro» deve ancora decidere cosa fare di sé, anche se l’Inter sta là (e il Chelsea pure)“.

CALCIOMERCATO NAPOLI, GLI ESTERNI NEL MIRINO

“Piace tanto Boga del Sassuolo, che ama sviluppare le proprie azioni a sinistra per andare a chiudere con il destro; è spuntato ora Orsolini del Bologna, che gli può essere accostato come vocazione; poi nella memoria di Giuntoli è rimasto Rashica, che nel Werder Brema si è tenuto fuori dalla crisi, almeno personalmente; e, volendo, c’è Everton del Gremio che stuzzica parecchio, però pure lui gradisce la fascia opposta“.

CAPITOLO CENTRAVANTI: LOTTA A DUE PER AFFIANCARE PETAGNA

“Mertens può orientare l’attacco del Napoli, per esempio, andando via, togliere a Milik quella pressione psicologica che gli mette con la sua presenza e dunque indurlo a firmare. Ma intanto ci sono centravanti comunque da tenere pronti, almeno nelle intenzioni, per poi sentirsi al sicuro nel momento in cui l’ultimo «Ciro» di valzer sarà stato compiuto“.

“I nomi sono due, per il momento, da affiancare a Petagna (già acquistato per venti milioni di euro), ma altri ne verranno fuori, perché il mercato sa essere prodigo: Luka Jovic del Real Madrid ci ha messo del suo per complicare le strategie del Napoli, si è fatto male (in quarantena) e però la frattura a un calcagno non lo cancella dal libro dei desideri“.

Sardar Azmoun (25), centravanti dello Zenit

“Però chi ha convinto, e da mesi, il Napoli è Sardar Azmoun, venticinque anni, iraniano dello Zenit San Pietroburgo, avvicinato nell’inverno scorso, tanto per capire l’effetto che gli fa un’eventuale trasferimento: le caselle degli extra comunitari sono ormai colme e però c’è tempo e qualcosa inevitabilmente finirà per cambiare“.