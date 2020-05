Ag. Orsolini: “Riccardo è un giocatore del Bologna e resterà lì. Sogna l’Europeo”

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini del Bologna, è intervenuto a “Radio gol” trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente ha parlato dell’interesse del Napoli per il giocatore rossoblu chiarendo la sua posizione al riguardo:

“Sono critico nei confronti di questo governo. Si naviga a vista senza raziocinio, non solo nel calcio ma in tutti i settori. Siamo davanti a gente dilettante, non è possibile che ci gestisce lo sport in Italia non capisca niente di sport.

Orsolini? Riccardo è un giocatore del Bologna e credo resterà lì. Abbiamo l’obiettivo Europeo per il prossimo anno e cerchiamo di raggiungerlo. Per il momento resta a Bologna.

Favilli? Non ne ho mai parlato con il Napoli. Viene da un infortunio, credo possa diventare uno dei centravanti più forti d’Italia”.

