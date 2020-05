MERTENS INTER – Il mercato dell’Inter si accende sul fronte offensivo. Il mancato rinnovo in azzurro di Dries Mertens fa sperare i tifosi nerazzurri, e secondo il Corriere dello Sport l’Inter sarebbe ad un passo. Ci sarebbe già un accordo per l’ingaggio sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione, con il belga che sbarcherebbe a Milano a parametro zero.

MERTENS INTER, L’AFFARE

La bomba del Corriere dello Sport rilancia le news in merito ad uno strappo tra Dries e De Laurentiis, dopo un accordo che tre mesi fa sembrava quasi raggiunto. Ora, invece, i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno sembrano essersi raffreddati. In casa Inter, le grandi manovre esulano da Dries.

La possibile cessione di Lautaro al Barcellona invece, sarebbe dal punto di vista delle casse nerazzurre, una ventata d’aria fresca. Con la cessione dell’attaccante argentino l’Inter, oltre a sostituirlo con Werner, principale indiziato assieme a Dembelè del Lione valutato non meno di 40 milioni, rivedrebbe Joao Cancelo.

Il Barcellona infatti preleverebbe dal Manchester City il terzino portoghese e in cambio cederebbe Semedo, per poi girarlo all’Inter insieme ad un sostanzioso conguaglio economico per portare alla corte blaugrana El Toro. Marotta e Ausilio stanno monitorando la situazione e vogliono regalare ad Antonio Conte la miglior rosa per competere su tutte le competizioni