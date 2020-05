Coronavirus, Conte: “Per ora congelati i trasferimenti tra Regioni”

Giuseppe Conte in conferenza stampa pochi minuti fa ha parlato del Decreto Rilancio: il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto da 55 miliardi di euro per far fronte all’emergenza economica provocata dal Coronavirus. Sono tanti i temi affrontati dal premier: il nuovo piano prevede bonus per lavoratori autonomi, per imprese, per famiglie in difficoltà.

Riguardo gli spostamenti tra regioni il Presidente del Consiglio ha annunciato che per ora la mobilità interregionale è congelata o comunque limitata al massimo. Ecco le parole di Conte:

“Sugli spostamenti tra le Regioni, abbiamo avuto un incontro ieri l’altro: c’è questo tavolo permanente di confronto. Le Regioni ci hanno prospettato l’esigenza che questi spostamenti interregionali rimangano congelati o comunque limitati al massimo. Non abbiamo ancora adottato il nuovo decreto, ma mi sembra che si tratti di una richiesta, maggioritaria sebbene non unanime, ragionevole. In questa fase in cui ci avviamo a una ripartenza pressoché completa è bene, col piano nazionale che abbiamo elaborato, evitare troppi trasferimenti interregionali che potrebbero condizionare una valutazione della curva epidemiologica“.