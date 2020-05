BONUS FAMIGLIE – Giuseppe Conte ha parlato poco fa in conferenza stampa del nuovo Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Via libera a 55 miliardi di euro per far fronte all’emergenza economica provocata dal Coronavirus. Ecco le parole del Premier riguardo gli aiuti alle famiglie.

Bonus fino a 800 euro per le famiglie

“Aiutiamo anche le famiglie: daremo da 400 a 800 euro alle famiglie con ISEE fino a 15mila euro. Così come è confermato il bonus per il babysitting. Daremo aiuti anche ai disabili. Invitiamo anche i cittadini a restare in Italia con bonus di 500 per le strutture estive utilizzabili dalle famiglie con ISEE inferiore a 40mila euro annuo da spendere per l’estate 2020″.