Ascierto: “Sperimentazione vaccino su uomo verso ottobre-novembre. Il pericolo non è ancora scampato”

L’oncologo del Pascale, Paolo Ascierto, mediante il suo profilo Facebook ,ha scritto un post sulle novità riguardanti il vaccino contro il COVID. Ecco le parole del professore:

“In questi giorni all’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” stiamo pianificando lo studio clinico per la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il COVID-19 e verso ottobre-novembre dovremmo essere pronti a partire. Intanto, il virus circola ancora e ci sono ancora persone infette. I contagi sono diminuiti grazie al lockdown ma il pericolo non è scampato e non abbiamo certezze che il virus abbia perso la sua carica virale. Una seconda ondata è possibile quindi le misure di sicurezza sono il primo modo per metterci al sicuro, nell’attesa di un vaccino. #mettetelamascherina #COVID19“.

