Di Lorenzo Napoli – Il Manchester United punta forte Giovanni di Lorenzo. Il terzino destro degli azzurri, in gran spolvero quest’anno, è finito nel mirino dei Red Devils.

Dopo aver conquistato anche la nazionale, potrebbe essere un altro grande passo per l’ex Empoli, ma per ora, i campani sono decisi a tenerlo.

Giovanni Di Lorenzo

Di Lorenzo Napoli, la strategia di De Laurentiis

Il presidente dei campani, Aurelio De Laurentiis, non vuole perdere il classe ’94 e ha già parlato con l’agente dell’atleta. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, il patron ha avuto contatti con Mario Giuffredi per cercare di parlare di un rinnovo.

Nonostante sia arrivato solamente la scorsa estate, Di Lorenzo è considerato un top per la squadra e va blindato. C’è l’ok di Gattuso e anche del calciatore, per adesso. In attesa di una possibile super offerta della società inglese.

Il problema terzini: Di Lorenzo il perno della fascia destra

Dopo la conferma dell’addio di Hysaj e la probabile cessione di Malcuit, il quale, non rientra nei piani della società, Di Lorenzo diventa il perno principale della fascia destra. Per il suo vice, il Napoli, monitora Davide Faraoni, dell’Hellas Verona.