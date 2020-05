CdS – Diritti tv: Sky comunica alla Lega che non intende pagare l’ultima rata

ULTIME NOTIZIE – Diventa sempre più complessa la questione diritti tv del campionato di Serie A. Sky ha offerto, fino a fine mese, uno sconto per i possessori dei pacchetti Calcio e Sport vista la sospensione del campionato ma la questione pagamenti non sembra placata.

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” , infatti, rivela la non volontà di Sky di pagare l’ultima rata alla Lega di Serie A per i diritti televisivi. L’emittente televisiva, a tale proposito, si aspettava una riapertura sull’argomento dei pagamenti per decidere sulla questione visto che il campionato è stato sospeso da oltre due mesi. Si attende una risposta dalla Lega.

