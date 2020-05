Brandts: “Bettega tentò di corrompermi per farlo segnare in Olanda-Italia del 78”

Il quotidiano olandese,”Algemeen Dagblad” riporta alcune dichiarazioni scioccanti tratte dalla biografia di Ernie Brandts sulla partita Olanda-Italia dei Mondiali del 1978. Quel mondiale fu vinto dai padroni di casa, l’Argentina, ma il giocatore olandese racconta un addetto riguardante Roberto Bettega.

Durante questa partita, che finirà 2-1 per gli olandesi con gol proprio di Brandts e di Haan e Causio per l’Italia, fu proprio l’attaccante azzurro ad offrire soldi a Brandts per fargli segnare il gol del pareggio. Se l’Italia non vinceva, infatti, sarebbe finita seconda nel girone per differenza reti perché la formula prevedeva due gironi da quattro solo dove la prima di oguno si qualificava per la finale. Ecco l’episodio raccontato dall’ex PSV:

“Bettega si avvicinò a me e mi disse: Brandts! Brandts! Lasciami segnare. Sparò cifre in lire, in dollari. Vicino a me c’era Ruud Krol, che sentì tutto e mi disse sottovoce di far finta di niente, di non rispondere. Così feci. Ma Bettega, un attaccante di fama internazionale, non si diede per vinto: Brandts, disse, fammi fare il 2-2…. Con il 2-2 andate in finale lo stesso. Pronunciò cifre da capogiro, ma continuai a far finta di nulla”.

