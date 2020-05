Ripresa Serie A: il via libera agli allenamenti collettivi potrebbe arrivare già oggi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna, potrebbe arrivare già nella giornata di oggi il via libera agli allenamenti collettivi per le squadre di Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il via libera sarebbe una combinazione fra un prudente sì del Comitato Tecnico-Scientifico e la sua traduzione politica sull’asse compreso tra il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sport. Non è chiaramente un sì alle partite, però è un significativo passo in avanti. Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute ha parlato con il CTS e ha detto che: ‘Si dovrebbe andare in quella direzione, quella auspicata da tutti i tifosi’. Il via libera agli allenamenti collettivi sembra quindi in dirittura d’arrivo”.