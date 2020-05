VIDEO – Iodice sul caso Navigli: “E’ stato trovato un vaccino contro il virus: lo Spritz”

Il comico napoletano Peppe Iodice commenta, con la sua verve, quanto verificatosi a Milano con la gente che ha invaso i Navigli. Iodice è intervenuto al riguardo con un suo video su Twitter:

“Ho una notizia sensazionale, sono commosso. Ieri nel tardo pomeriggio a Milano è stato trovato il vaccino. Come? Lo Spritz. Se lo bevi diventi immune e se non ce l’hai non lo avrai mai. Se prendi anche le noccioline e i taralli avrai anche la cura per l’influenza. Come abbiamo fatto a non pensarci prima. Siamo stati due mesi in casa inutilmente”.

Finalmente ieri a Milano è stato trovato il vaccino pic.twitter.com/eBaTwzZMZo — Peppe Iodice (@peppeiodice1) May 8, 2020

LEGGI ANCHE- Ripresa campionato, la Serie A chiede ospitalità negli stadi della B