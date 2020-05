Ripresa campionato, la Serie A chiede ospitalità negli stadi della B

Come riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, uno dei problemi che potrebbe ostacolare la ripresa del campionato potrebbe essere la situazione contagi in alcune Regioni.

Per questo motivo la Serie A sta studiando una specie di Piano B, nel caso in cui, in seguito alla decisione di riprendere, non ci sarebbe la possibilità di giocare negli stadi di alcune Regioni.

La soluzione

Il Piano B comprende la possibilità di disputare le gare in alcuni impianti di cadetteria. Gli impianti di Empoli, Benevento e Frosinone sarebbero all’occorrenza stadi neutri ad hoc, anche per quanto riguarda la questione VAR, goal line technology, telecamere ed illuminazioni. Infatti gli stadi delle suddette squadre già adempiono alle esigenze tecnologiche della Serie A. Si aspettano sviluppi in merito a ciò ma, soprattutto, in merito alla ripresa del campionato.