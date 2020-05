Repubblica – Gesto distensivo di ADL: il presidente intende restituire la maglia acquistata all’asta a Mertens

Arriva un segnale positivo circa il futuro di Mertens e il Napoli. Alcuni giorni fa il presidente De Laurentiis aveva acquistato all’asta la maglia di Mertens, indossata dopo il gol al Barcellona, per 15mila euro.

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica, infatti, riferisce che il presidente del Napoli starebbe pensando di restituire al belga la maglia del record di gol in azzurro. Il gesto sarebbe visto in maniera distensiva per sbloccare la trattativa del rinnovo di contratto dell’attaccante.