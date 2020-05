Joao Pedro al Napoli sembra più che un’idea. Il mercato degli azzurri è ancora in fase embrionale, ma due indizi fanno una prova. La rivoluzione della rosa è un’idea, in tanti saluteranno mentre i casi Mertens, Callejon, Fabiàn e Koulibaly sono ancora da capire e risolvere.

Inoltre, gli azzurri hanno già guardato in Italia per i primi colpi: sono arrivati Rrahmani e Petagna, oltre Politano a gennaio. Potrebbero arrivare Kumbulla, Cistana e Tonali (poco meno che un sogno). Ora, invece, spunta un’altra suggestione per l’attacco e a riferirla è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

JOAO PEDRO NAPOLI

Secondo la rosea, infatti, in estate il Cagliari potrebbe affrontare un processo di ridimensionamento importante. Joao Pedro, allora, sarebbe uno degli indiziati più plausibili per lasciare l’isola. D’altronde, il brasiliano si è reso protagonista fino a febbraio di una stagione da incorniciare. 28 presenze tra campionato e coppa, 17 goal. Ha già superato il suo record in carriera di 13 goal in una singola annata.

JOAO PEDRO NAPOLI, LEGGI ANCHE: PRONTO IL RINNOVO PER INSIGNE

Su di lui le attenzioni di due club: il PSG aveva fiutato il terreno per portarlo a Parigi come punta di scorta. Più una suggestione, per Joao e il Cagliari, piuttosto che una realtà concreta. Il Napoli – secondo la Gazza – ci ha pensato più seriamente. Il suo nome è però legato al futuro di Mertens, in scadenza il 30 giugno. I discorsi sul rinnovo non sembrano proseguire bene e allora potrebbe spuntare un nuovo assalto al brasiliano del Cagliari. Quanto costa Joao Pedro? Per il sito specializzato Transfermarkt, il valore di mercato ammonterebbe a 12 milioni per il classe ’92 brasiliano.

Non solo Joao Pedro. Secondo quanto ha rivelato SKY ieri, il Napoli guarda anche in casa Brescia per altri reparti. Nel mirino degli azzurri ci sono Sandro Tonali, Andrea Cistana e Jesse Joronen. Quest’ultimo è legato inevitabilmente al futuro di Meret, che potrebbe chiedere una cessione nel caso in cui non dovesse trovare più spazio.