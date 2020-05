Esplosione in una fabbrica di Ottaviano, fuoco e fumo nel Vesuviano: ci sono vittime

Esplosione ad Ottaviano, paura nel vesuviano. Intorno alle 15.45 di questo pomeriggio una imponente nuvola di fumo ha spaventato gli abitanti della zona ed è arrivata fino alla Tangenziale. Cosa è successo ad Ottaviano? Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata un’esplosione in una nota azienda della zona, la ADLER Plastic.

ESPLOSIONE OTTAVIANO, FIAMME E UNA NUVOLA DI FUMO NERO

Non sono ancora chiare le circostanze del fatto, né il bilancio su eventuali vittime e feriti. Di cosa si occupa l’azienda? Adler Plastic progetta componenti e sistemi per l’industria del trasporto.

Si tratta del primo produttore italiano di sistemi per il comfort acustico e termico di veicoli, di rivestimenti e pannelli per le portiere e i tappeti interni. Conta 58 stabilimenti in 19 paesi, 7 siti di ricerca e fattura circa 1 miliardo di euro all’anno.

Fuoco e fiamme si sono innalzati su Ottaviano in questo pomeriggio: le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno presidiato la zona. Pare ci siano delle vittime, anche se il numero non è ancora confermato. L’Adler Group è una divisione della Scudieri SRL, di proprietà di Paolo Scudieri. Quest’ultimo è stato recentemente premiato come imprenditore dell’anno da una rivista di settore automobilistico e ha aziende in Europa e Sudamerica. L’esplosione di Ottaviano è stata sentita da tutti gli abitanti della zona e qualcuno ha dichiarato di aver sentito il pavimento tremare. Di seguito, i video della colonna di fumo innalzatasi:

