JORONEN NAPOLI – Il mercato ancora deve iniziare, ma i nomi per l’estate già sono al vaglio del Napoli. È ipotizzabile una rivoluzione della rosa? Forse. I dubbi sulle situazioni di Mertens e Callejon e delle uscite dei pezzi da 90 sono ancora troppo grandi. Un’altra situazione da risolvere è il dualismo Meret-Ospina. Il primo ha chiesto garanzie di maggior minutaggio per la prossima stagione e interessa a Milan e Inter.

JORONEN NAPOLI, MERCATO IN CASA BRESCIA

Il secondo, invece, è più facilmente in uscita e piace al Boca Juniors. Il Napoli, per la prossima stagione, punta in Italia: da Verona fino ad arrivare al Brescia. Tanti i nomi al vaglio, dopo gli affari già messi a segno per Rrahmani e Petagna. Ora ADL punta in casa Brescia.

Secondo quanto svela Sky Sport, sono infatti tre i nomi al vaglio: quelli di Sandro Tonali, che piace a mezza Serie A e ha occhi su di lui anche fuori i confini nazionali, del portiere Jesse Joronen, e del difensore Andrea Cistana. Il primo e il terzo sono entrambi italiani e giovani prospetti: Tonali si è imposto già a 20 anni in cabina di regia, ignorando – anche per caratteristiche – il paragone con Pirlo. Cistana, classe ’97, è a Brescia dal 2018 dopo il prestito al Prato e si sta dimostrando un difensore di grande affidabilità al primo anno in serie maggiore.

Tra i pali, il Brescia ad agosto ha deciso di puntare su Jesse Joronen. Dopo una stagione da vincitore in Danimarca, al Copenaghen, ha tentato il salto in uno dei campionati top. L’interesse del Napoli è la conferma del buon lavoro svolto dal classe ’93. Più plausibile, invece, che Joronen accetti anche un ruolo da comprimario in azzurro. Possibile che faccia il vice a Meret? Chissà. Presto per capirlo, ma il Napoli guarda su più fronti.

Quanto costano Tonali, Joronen e Cistana al Napoli? Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il valore di mercato è – rispettivamente – di 31,5 mln, 4 e 6,5.