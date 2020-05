Ospina piace al Boca Juniors. Il colombiano pensa all’addio: strada spianata per Meret?

Qualche giorno fa, l’agente di David Ospina, ovvero Lucas Jaramillo, aveva ammesso l’interesse del Boca Juniors per il suo assistito.

La società argentina è sulle tracce del colombiano, ma l’ingaggio di quest’ultimo sembra essere un po’ troppo alto per il bilancio di un club sudamericano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, questo potrebbe essere uno spiraglio aperto per quanto riguarda Alex Meret e il suo ballottaggio continuo, negli ultimi mesi, con il collega.

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha scelto l’ex Arsenal negli ultimi incontri, dato che quest’ultimo gli ha garantito più affidabilità, ma un patrimonio come l’ex Spal non può essere buttato via.

Quindi, la soluzione plausibile, è quella di una cessione di Ospina e la permanenza di Meret. Ma si deciderà tutto a fine stagione, dopo la fine del campionato, se questo riprenderà.