Fuochi d’artificio a Napoli e non solo: tutta Italia festeggia la fase 2

Fuochi d’artificio a Napoli subito dopo la mezzanotte. Ma non solo: in tutta Italia, infatti, sono segnalati gesti di questo tipo. La voglia delle persone di superare lo stato d’emergenza è forte, ma è vietato prendere sottogamba le restrizioni che comunque saranno imposte nella fase 2.

Non si potrà ancora incontrare gente, se non congiunti, e non ci si potrà recare in bar o ristoranti se non per ritirare il cibo da asporto. Si potrà passeggiare a 200 metri da casa senza limiti d’orario e in alcune regioni la mascherina sarà sempre obbligatoria.

FUOCHI D’ARTIFICIO NAPOLI, I COMMENTI SUL WEB

L’Italia, però, festeggia. E lo fa con i fuochi d’artificio. Le notizie di tante città contraddistinte dai botti in stile Capodanno corrono sull’etere. Su Twitter, infatti, numerosi utenti lamentano o ironizzano sul fatto. A Napoli, invece, sono stati sentiti fuochi d’artificio nelle zone di Piazza Municipio e di Capodimonte. Diversi i commenti adirati sul web. Biagio scrive: “A Napoli vengono sparati subito fuochi d’artificio che inquinano immediatamente un’aria qualitativamente rigenerata: il coronavirus non ha insegnato nulla, infatti ripasserà con una seconda ondata, c’è da scommetterci!”

LEGGI ANCHE: DE LUCA SULLA FASE 2

Sui pericoli della Fase 2, in serata Vincenzo De Luca aveva detto a Fazio in Che Tempo che Fa:

Parlando dell’esperienza della mia Regione, abbiamo deciso di comportarci come abbiamo fatto perchè abbiamo la maggiore densità abitativa d’Italia e in particolare nella fascia costiera abbiamo la maggiore densità abitativa d’Europa. Non possiamo permetterci di sbagliare. Sbagliare significa provocare un’ecatombe.

Abbiamo adottato provvedimenti più restrittivi rispetto al governo, anticipando le decisioni di due settimane. Abbiamo dovuto prendere misure rigorose che hanno contribuito a salvare la Regione. La situazione è sotto controllo e lo dobbiamo grazie alla comunità sanitaria, medica e scientifica che hanno fatto un lavoro magnifico e che voglio ringraziare ed anche grazie alla cittadinanza che ha mostrato grande senso di responsabilità”.