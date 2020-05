Juric Napoli – Tra gli allenatori che si sono rivelati una sorpresa nel campionato sicuramente occupa uno spazio Ivan Juric, attuale allenatore dell’Hellas Verona. Con i rossoblu si trova all’ottavo posto e si contende un posto in Europa con le big. Il Napoli, nel caso di mancato rinnovo di Gattuso, potrebbe puntare sul croato per la panchina della prossima stagione. L’asse Verona-Napoli rimane sempre più acceso visto che le due squadre restano coinvolte in molte trattative. Non solo l’acquisto ormai certo di Rrahmani ma ci sono anche alcune possibilità che Kumbulla possa vestire la maglia del Napoli . Ci sarebbe anche Amrabat nonostante la pressione della Fiorentina su di lui. Secondo quanto svela Tuttomercatoweb.com, a gennaio ci fu un contatto tra il Napoli e il tecnico.

Ivan Juric

Juric Napoli- I numeri del croato

Dopo aver superato l’esame come allenatore nel 2011 a Coverciano, Ivan Juric ha allenato iniziato come vice della primavera del Genoa. Ha avuto anche un’esperienza breve col Mantova portandolo in semifinale di Coppa di Lega Pro. Riesce anche a passare in prima squadra col Genoa. Con i rossoblu dopo un buon girone d’andata dove vince contro Milan e Juventus, non riesce bissare lo stesso al ritorno. Infatti riesce a totalizzare solo due punti in dieci partite venendo esonerato. Dopo l’esordio col Genoa, allena il Crotone portando i calabresi alla loro prima storica promozione in A. Dopo una breve esperienza sempre col Genoa, sbarca a Verona nel 2019 anch’esso appena promosso in serie A.

De Laurentiis ha fiducia su Gattuso

Nonostante le voci di corridoio, il patron del Napoli continua a mostrare fiducia al suo attuale allenatore che, per ora, sembra inamovibile dal suo posto. De Laurentiis, infatti, avrebbe intenzione di continuare con l’ex Milan anche l’anno prossimo . Non solo l’allenatore, anche i calciatori sembrano aver instaurato un buon rapporto con lui. A dimostrazione dell’interesse sono i messaggi e videochiamate che l’allenatore scambia con i giocatori nel periodo di quarantena. Tutto dipende dalla posizione di Gattuso e dalla sua volontà o meno di abbracciare, anche per l’anno prossimo, il progetto azzurro.