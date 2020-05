In bilico l’ultimo trofeo a disposizione del Napoli. La Coppa Italia, infatti, potrebbe saltare. La decisione è stata ipotizzata nell’ultima assemblea di Lega e potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni. Il ragionamento è ancora lungo e tortuoso, con alcune sezioni da affrontare, ma intanto nell’etere circolano notizie contrastanti. Se da un lato si pensa che mercoledì il Governo possa dare lo stop definitivo, dall’altro la Serie A pensa alle date per ripartire.

COPPA ITALIA, SI RIPARTE? DUE IPOTESI

Due le soluzioni al vaglio: una prima ripartenza prevista per il 13-14 giugno, dalla 27a, con un eventuale finale di Coppa Italia il 22 luglio. La stagione, così facendo, si concluderebbe ad agosto, mentre i recuperi si giocherebbero il 17 giugno. La seconda ipotesi, con la ripartenza il 20 giugno, prevede i recuperi per il 24 ma non la Coppa Italia. La competizione sarebbe difatti annullata e in Europa League finirebbe la settima in classifica, oltre a Roma e Napoli.

Il Napoli avrebbe dovuto giocare il 4 marzo la semifinale di ritorno contro l’Inter. All’andata gli azzurri si erano imposti per 1-0 a San Siro, con una rete di Fabiàn Ruiz. Dopo una stagione deludente, per gli azzurri la Coppa Italia sarebbe stata un ancora di salvezza. Il contentino, però, sarebbe una qualificazione europea che non sarebbe stata affatto scontata, nel caso in cui il campionato saltasse.

Intanto, le squadre riprenderanno ad allenarsi singolarmente nei prossimi giorni: il Napoli potrebbe farlo giovedì, dopo l’ok di De Luca al piano anti-contagio. Domani, invece, dovrebbero essere effettuati i primi tamponi ai calciatori azzurri. De Laurentiis, nel piano, ha assicurato 3 tamponi ad ognuno. Gli allenamenti dovrebbero svolgersi in piccoli gruppi, con fasce orarie diverse per i calciatori, i trasporti separati e il divieto di usare le docce al centro sportivo.