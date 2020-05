Caos Serie A, ripartono gli allenamenti ma il futuro è in bilico: mercoledì Conte potrebbe chiudere il campionato

L’edizione odierna di Repubblica riporta l’ormai continuo braccio di ferro tra la Lega Serie A e il Governo per quanto riguarda la ripresa del campionato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il calcio ha vinto il primo braccio di ferro con il Governo, o almeno con il ministro Spadafora, che la Lega Serie A ritiene il principale ostacolo alla ripartenza del campionato. Ieri il ministro si è piegato, dopo che quattro regioni hanno aperto alle attività di allenamento dei calciatori, sempre garantendo la distanza di sicurezza tra i singoli. Saranno almeno 5 le squadre ad aprire i propri campi d’allenamento. Per questo motivo il ministro Spadafora ha chiesto al comitato scientifico di valutare l’autorizzazione ai club di aprire i propri centri sportivi ai calciatori.

Oggi arriverà la decisione e circola già una bozza con il via libera: è una vittoria del calcio oppure un giallo? Le resistenze di Spadafora restano molto forti, con il braccio di ferro che è ben lungi dall’essere concluso. La palla resta infatti al Governo, con il Premier Conte che mercoledì potrebbe decidere di chiudere il campionato proprio sulla base delle decisioni del comitato scientifico. La Serie A in questo momento spera, aggrappata alla Premier League, che ha votato compatta per la ripartenza ed alla Bundesliga che ha intenzione di seguire quella strada. Anche in Germania si attende l’ultima parola della cancelliera Merkel. La sensazione è che se si ripartisse in Germania, sarebbe più semplice ripartire anche per il calcio italiano”.