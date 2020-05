ANSA – Protesta dei commercianti a Napoli, manifesti sulle vetrine dei negozi: “Io non riapro”

In attesa della Fase 2 che lunedì porterà alla convivenza col virus, sono sempre di più i commercianti che sono costretti a chiudere le serrande delle loro attività. Proprio a Napoli, a via Chiaia, sono stati affissi, sulle vetrine, dei volantini con su scritto #Iononapro. I commercianti partenopei – riporta l’Ansa -, lamentano delle gravi perdite economiche nonché gli scarsi interventi da parte dello Stato a loro tutela. Alcuni di loro hanno reagito alzando le serrande delle proprio attività in orario serale proprio come segno di protesta. Ecco cosa chiedono i commercianti in massa:



assegno di solidarietà a tutti i dipendenti, contributo economico per il pagamento dei canoni di fitto dei locali, finanziamenti a fondo perduto, abolizione di tutti gli f24 (tasse ed imposte), stop alle cartelle esattoriali, sospensione degli accertamenti da parte dell’agenzia delle entrate e dell’INPS, svalutazione delle merci in magazzino.

ECCO UNA DELLE FOTO (FONTE: ANSA)

LEGGI ANCHE- Coronavirus, arriva il reddito d’emergenza per aiutare le famiglie in difficoltà: chi potrà richiederlo