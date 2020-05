Coronavirus, arriva il reddito d’emergenza per aiutare le famiglie in difficoltà: chi potrà richiederlo

Secondo quanto riferito da Il Messaggero sarebbe in arrivo il cosiddetto reddito di emergenza.

La misura sembra essere stata confermata ufficialmente dopo che il Consiglio dei Ministri ha sciolto gli ultimi nodi in merito alla questione. Il reddito di emergenza verrà annunciato ufficialmente durante la fase 2. Questa misura ha lo scopo di aiutare le famiglie che, a causa dell’emergenza Coronavirus, si sono trovate in una situazione di dissesto economico. La misura prevede un assegna dai 400 agli 800 euro, a seconda delle caratteristiche della famiglia. Per poter richiedere tale assegno, bisogna rispettare determinati requisiti: essere residenti in Italia, aver conseguito nel mese precedente alla richiesta un reddito inferiore al sussidio stesso e la famiglia in questione non dovrà avere un patrimonio mobiliare superiore ai 20mila euro.