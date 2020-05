Coronavirus, sequestrate più di 8000 mascherine a Gianturco

Secondo quanto riportato da Napolitoday, il personale della U.O Investigativa Centrale, durante dei controlli in via Benedetto Brin a Napoli, ha sequestrato circa 8000 mascherine senza etichettatura e marca CE che si trovavano all’interno di alcuni scatoloni nei pressi di un centro commerciale in città.

Non solo, anche a Via Galileo Ferraris, sono state sequestrate 900 mascherine, anch’esse senza alcuna certificazione, che erano in possesso di un motociclista che, in seguito ai controlli, si darebbe dato alla fuga.

