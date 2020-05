Vaccino per il Coronavirus, arriva l’annuncio da Oxford: entro fine anno pronte 100 milioni di dosi

Come riportato da Adnkronos, il vaccino per il Coronavirus è pronto ad essere distribuito. AstraZeneca e la Oxford University hanno annunciato un accordo per lo sviluppo e la distribuzione globale del siero. Il vaccino sarebbe già in fase di sviluppo presso il prestigioso istituto, mentre l’azienda si occuperebbe della produzione e della distribuzione su scala mondiale.

Pascal Soriot, Amministratore Delegato della società AstraZeneca, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Financial Times, uno dei più autorevoli quotidiani economico-finanziari. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La speranza è che attraverso l’unione delle nostre forze potremo accelerare la disponibilità di un vaccino. Il nostro obiettivo è quello di ottenere 100 milioni di dosi entro la fine dell’anno. Ovviamente la priorità sarà data alle categorie che presentano un rischio più elevato”.