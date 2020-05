De Luca: “Mille euro ai lavoratori, 2 mila alle micro-imprese. Stiamo lavorando per le pensioni minime”

Nel corso della sua conferenza odierna (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE), Vincenzo De Luca ha illustrato il piano economico per la Regione Campania nella Fase 2:

Il piano socio-economico della Regione Campania è già stato attuato. Abbiamo detto e abbiamo fatto. È una cosa unica in Italia, con un investimento importante. Abbiamo stanziato 2mila euro per ogni micro-impresa. Dopo due settimane dal bando sul sito della Regione Campania, ricevere già i soldi del contributo è un miracolo. 50mila domande in più del previsto ma cercheremo di coprire anche quelle. Da lunedì proseguiranno i pagamenti a blocchi di 10mila imprese al giorno. Devo ringraziare tutti coloro che stanno lavorando con la Regione Campania”.

“Abbiamo stanziato anche un bonus per i professionisti, per i lavoratori autonomi di 1000 euro, che sono aggiuntivi con i 600 euro stanziati dal Governo. Abbiamo lavorato anche per le pensioni minime, siamo arrivati a 250mila pensionati ai quali porteremo la pensione al minimo a mille euro nei mesi di maggio e giugno. Stiamo lavorando con l’INPS e abbiamo trovato un’intesa per una convenzione. Ci sarà anche un contributo per i fitti delle prime abitazioni”.