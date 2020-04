PELLISTRI NAPOLI – Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno con il Coronavirus. Sono tanti i club alla ricerca di un rinforzo per la prossima stagione e in questo periodo, con i campionati fermi, in talent scout delle varie società sono a lavoro per scovare i talenti migliori in circolazione. Tra questi un giocatore in particolare sta balzando in cima ai taccuini dei direttori sportivi di mezzo mondo.

Si tratta di Facundo Pellistri, uruguaiano (con passaporto spagnolo, ndr) classe 2001. Esterno destro d’attacco, gioiello del Penarol. Su di lui, riferisce AS, sono piombati i più grandi club d’Europa e in particolare il Real Madrid. I Blancos potrebbero però trovare la forte concorrenza di Boca Juniors, Flamengo e soprattutto Manchester City, già interessate al classe 2001. A soli 17 anni, dopo le prime tre partite con la squadra guidata da Diego Forlan, Pellistri non ha più perso il posto in squadra. In patria tutti gli addetti ai lavori sono rimasti impressionati dalle qualità di questo calciatore.

Pellistri Napoli, ultime notizie di calciomercato

Come detto sul talento del Penarol non c’è solo l’interesse del Real Madrid. Secondo quanto riferisce AS, Pellistri avrebbe estimatori anche in Italia. In particolare Napoli e Atalanta sarebbero pronte ad accaparrarselo, seppur il calciatore pare ritenga che il calcio spagnolo di adatti meglio alle proprie caratteristiche.

Sull’attaccante ci sono anche gli occhi vigili di Atletico Madrid, Valencia e Almeria.

Facundo Pellistri, chi è il talento del Penarol

Facundo Pellistri

Esterno destro che può giocare anche a sinistra. Tra le caratteristiche migliori di Facundo Pellistri c’è sicuramente il dribbling, con numeri ben oltre la media del campionato. Formidabile nello stretto e negli spazi aperti, sorprende per la visione di gioco insolita per un atleta così giovane. Il Penarol gli ha già consegnato la prestigiosa maglia numero 10 e, come detto, il Real Madrid sta cercando di accelerare i tempi per strapparlo alla concorrenza con costi ancora contenuti.

LEGGI ANCHE: RAI – Napoli pronto ad un sacrificio per Icardi: tutto dipende dal futuro di Cavani! I dettagli

Pellistri Penarol, quanto costa e la clausola rescissoria

Ovviamente l’epidemia di Coronavirus ha fatto slittare incontri e di conseguenza trattative. In estate Pellistri potrebbe però cambiare squadra o, al più tardi, potrebbe trasferirsi altrove durante il prossimo mercato invernale (preferenza del Penarol, ndr).

Facundo Pellistri ha rinnovato il proprio contratto con il Penarol a febbraio, estendendo l’accordo fino al 2022. Sempre AS riferisce che nel contratto del calciatore è stato aggiunta una clausola rescissoria di 12 milioni di dollari, circa 11,1 milioni di euro.