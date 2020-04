MERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli parlando delle prossime mosse di mercato del club partenopeo. Ecco quanto evidenziato:

“La situazione dell’attacco è molto nebulosa: Mertens, Milik e Callejon sembrano destinati a partire. Mertens ha ricevuto proposte economiche dal Chelsea e dall’Inter.

Mercato Napoli ultimissime, intreccio tra Icardi e Cavani

Cavani? L’entourage di Cavani è molto attivo, gli emissari del Matador hanno avuto contatti con la Juventus e con il Napoli, il problema è quello dell’ingaggio.

Icardi? De Laurentiis vorrebbe fare questo colpo Icardi per tante ragioni. Potrebbe fare un sacrificio anche sul discorso relativo all’ingaggio. Il futuro dell’argentino si intreccia con quello di Cavani. Se Icardi tornerà all’Inter, la strada per il Napoli potrebbe essere in discesa“.