BIGLIETTI MILANO NAPOLI – Il 4 maggio si avvicina e la situazione sarà ancora più delicata. L’Italia entra nella Fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus. Cosa c’è da evitare? Una seconda ondata di contagi, ovviamente. Per questo diverranno indispensabile le misure di sicurezza atte alla prevenzione. Il pericolo più concreto, però, arriva dal Nord, precisamente dalle regioni più colpite dall’epidemia.

BIGLIETTI MILANO NAPOLI 4 MAGGIO, PRONTO UN NUOVO ESODO DAL NORD AL SUD

Se in un primo momento infatti, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva dichiarato l’intenzione di voler chiudere i confini ai rientrati dalle regioni più a rischio, in un secondo ha accettato le disposizioni governative. Sì, dunque, ai rientri in Campania (e in tutto il Sud) dal Nord, ma con due misure di sicurezza: avvisare l’ASL della propria città e, soprattutto, osservare due settimane di rigorosa quarantena. La preoccupazione, però, è per un esodo che ormai diviene scontato.

LEGGI ANCHE, CONTE: “PRONTI A TORNARE SUI NOSTRI PASSI”

Sono infatti esauriti (o quasi) i biglietti per treni, aerei e pullman. Trenitalia ha raddoppiato i viaggi delle Frecce. Rinforzata, soprattutto, la linea tra Milano e Napoli. Per quanto riguarda gli aerei, l’unica compagnia a coprire questa traiettoria è Alitalia, su cui i posti sono esauriti ormai. EasyJet, ad esempio, non lo farà fino al 18 maggio.

La denuncia era arrivata anche da Francesco Emilio Borrelli, consigliere comunale della città di Napoli, che su Facebook aveva scritto:

“Un cittadino ci segnala che nelle date del 4, 5 maggio e giorni successivi i posti dei treni provenienti da Milano e diretti a Napoli non sono acquistabili. Ci si prepara ad un’altra invasione dalla Lombardia? Screenshot invito da un cittadino il 26 aprile”

Un cittadino ci segnala che nelle date del 4, 5 maggio e giorni successivi i posti dei treni provenienti da #Milano… Gepostet von Francesco Emilio Borrelli am Montag, 27. April 2020

CONTE FASE 2

Giuseppe Conte, in diretta su Facebook, nella giornata di ieri aveva dichiarato la possibilità di un aumento nella curva dei contagi. Le sue parole: Non bisogna escludere la possibilità che la curva torni a salire, in quel caso dobbiamo essere pronti. Stiamo seguendo dei criteri a differenza di altri paesi che invece aprono e chiudono.

Il nostro augurio è che con questa fase due si vada verso un miglioramento, qualora non dovesse essere così e la curva dovesse risalire siamo pronti a tornare sui nostri passi e prendere decisioni adatte rivedendo il nostro progetto