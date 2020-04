BASELLI NAPOLI – Il mercato del Napoli continua a muoversi in varie direzioni. C’è da pensare ad un Napoli diverso, nuovo, nella rivoluzione che è stata anticipata in questi giorni. Sono arrivati già Rrahmani e Petagna, almeno virtualmente, altri ne arriveranno. Chi partirà, invece, è un mistero: Koulibaly e Fabiàn sembrano i prossimi, Mertens e Callejon discutono un rinnovo con percentuali al 50%. Intanto, i prossimi colpi. Spunta infatti in queste ore un’altra suggestione per il centrocampo azzurro.

BASELLI NAPOLI, L’AFFARE

Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, il Napoli sarebbe piombato nella corsa a Daniele Baselli. Centrocampista classe ’92, Baselli è al Torino ormai dal 2015. I granata lo acquistarono per 6 milioni dall’Atalanta. Ora è il momento di tentare un salto importante, dopo 169 presenze e 20 goal in granata. Nel 2018 è riuscito anche a guadagnarsi un posto nella nazionale italiana. Il Napoli, insomma, si è inserito in una corsa che conta anche altre due pretendenti: Lazio e soprattutto Everton.

Carlo Ancelotti infatti è pronto a competere con De Laurentiis per aggiudicarsi il centrocampista del Toro. Ma quanto costa Baselli? Il sito specializzato Transfermarkt fa ammontare il suo valore a circa 7,50 milioni. Probabile che il Toro ne chieda di più, trattare con Cairo del resto non è mai semplice, ma insomma non sarebbe un esborso straordinario.

BASELLI RUOLO

Qual è il ruolo di Baselli? Nel corso della sua carriera, Daniele Baselli ha ricoperto varie posizioni, scoprendosi spesso come un tuttofare del centrocampo. Dà il meglio di sé, però, da mezzala.

Tempo fa, il suo agente Beppe Riso disse di lui: “Il suo ruolo sicuramente è da mezz’ala, non davanti la difesa. Col tempo riuscirà anche a fare il metodista però in questo momento ha tempi d’inserimento ed è abbastanza pericoloso quando si inserisce in area avversaria. È un centrocampista “box to box”, pulito nell’intervento, abile nei passaggi con entrambi i piedi, elegante e molto tecnico”. Anche tra trequarti e cabina di regia Baselli si è disimpegnato senza mai sfigurare.