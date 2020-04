MILIK JUVE – Oggi, sulle sue pagine, il quotidiano Tuttosport ha ribadito ancora una volta l’interesse della Juventus per l’attaccante ex Ajax polacco Arkadiusz Milik, in forze al Napoli dall’anno 2016. Il 99 azzurro sarebbe uno dei tanti indiziati per l’attacco bianconero del prossimo anno ma anche il pupillo proprio del ds juventino Fabio Paratici, che continua a strizzare l’occhio. Proposte anche tre contropartite tecniche al Napoli per ammortizzare l’acquisto del bomber polacco. Se il Covid-19 ha fermato la stagione agonistica 2019-20, non è riuscito però a fermare l’intoccabile calciomercato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MILIK JUVE, IL COMPRIMARIO GIUSTO PER CR7

Arkadiusz Milik (26)

“Il mercato della Juventus sta seguendo tre linee guida: qualità, abbassamento dell’età media della rosa e contenimento degli ingaggi. Pjanic guadagna intorno ai 7 milioni più bonus. Arthur del Barcellona (la Juve pensa a uno scambio col bosniaco) oltre ad essere un talento di maggiore prospettiva, costerebbe quasi la metà a livello di stipendio. Discorso analogo a quello dell’attacco, dove infatti Arkadiusz Milik del Napoli è segnalato in vantaggio su Mauro Icardi del PSG per una questione di compatibilità con Cristiano Ronaldo e di minori costi legati al cartellino e allo stipendio“.

“Avendo citato Milik, diventa impossibile non approfondire il discorso legato alle contropartite che la Juventus sta meditando di inserire nella trattativa per arrivare all’attaccante polacco, in modo da edulcorarne la valutazione. Il difensore ora in prestito al Genoa, Cristian Romero, sarebbe il preferito dai partenopei. Attenzione, però, anche al terzino ora in prestito al Cagliari, Luca Pellegrini. Ulteriore opzione al vaglio: Federico Bernardeschi, ma l’ingaggio dell’ex viola non è esattamente ideale rispetto ai parametri fissati dal patron Aurelio De Laurentiis“.

L’ALTERNATIVA È GABRIEL JESUS

“Arek Milik è in cima alla lista delle preferenze di Paratici per il reparto d’attacco, ma anche un Citizen (il 23enne brasiliano Gabriel Jesus) interessa. Giovane, forte, di prospettiva: non esattamente un killer d’area di rigore, ma i suoi 20 gol a stagione è decisamente in grado di garantirli, così come può garantire ulteriori margini di crescita vista appunte le enormi doti tecniche“.

