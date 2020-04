Alvino sicuro: “Cavani al Napoli? Non rientra nelle possibilità del club e non ci sono stati contatti”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Edinson Cavani, il quale, è stato accostato, per l’ennesima volta, al club partenopeo nelle ultime ore.

Ecco le sue parole:



“Cavani? Non mi piacciono le telenovele. Il Matador rievoca grandi ricordi e basta. Ci creiamo illusioni e poi ogni anno la storia finisce come sempre, allo stesso modo, senza sorprese. Non ci sono e non ci saranno contatti tra il Napoli e Cavani.

Il ritorno dell’attaccante non è possibile, non rientra nei parametri della società. Se poi Cavani vuole venire a Napoli, a togliersi lo sfizio a condizioni del club azzurro, allora una società sana di mente non ci penserebbe due volte.

Se andranno via sia Milik che Mertens, è normale che il Napoli deve fare un doppio colpo in avanti, almeno uno importante”.