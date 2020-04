CAVANI NAPOLI – Edinson Cavani può tornare in Serie A. L’attaccante ex Napoli ora in forze all’ombra della Tour Eiffel, ha già deciso il suo futuro: in caso di divorzio dal PSG, le destinazioni gradite sarebbero Napoli o Madrid, sponda Atletico.

Cavani Napoli, Le offerte per El Matador e la volontà del giocatore

Edinson Cavani

Tante le offerte per El Matador in scadenza di contratto a giugno 2020 il quale non vorrebbe separarsi dalla capitale francese, ma se dovesse essere costretto a farlo, sarebbe pronto ad ignorare le offerte dalla MLS, dall’Uruguay e dalla Cina, per restare nel calcio che conta.

Ad affermarlo è il collega Diego De Luca, a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Edinson Cavani ha fatto sapere di avere due squadre in mente per il suo futuro: l’Atletico Madrid o il Napoli. In caso di divorzio dal PSG prenderebbe in considerazione una di queste due destinazioni. Non c’è stato, però. alcun contatto tra l’agente del Matador ed il Napoli“.

L’interesse dell’Inter per Cavani

Pochi giorni fa, è trapelata la notizia che l’Inter, sarebbe in cerca di un sostituto per Lautaro Martinez nel momento in cui l’argentino dovesse dire addio alla Milano nerazzurra.

Non solo il Napoli in Italia, quindi, tra le società interessate al Matador, ma stando alle parole del collega sopracitate, Milano non sarebbe fra le destinazioni preferite dall’attaccante uruguaiano.

Le voci dalla Spagna

Stando alle ultime notizie in casa Atletico, invece, sarebbe pronto a far le valigie Diego Costa. L’attaccante spagnolo dopo anni di onorata carriera fra i colchoneros ed il Chelsea, sarebbe pronto a fare i bagagli per lasciare Madrid. Ed ecco che qui, spunta il nome di Cavani.

Ma la ricerca di una punta per l’Atletico non si limita al nome di Edinson. La dirigenza dell’Atletico infatti, sta sondando il terreno anche per Arkadiusz Milik, ed ecco che l’asse Napoli-Atletico potrebbe acquistare pericolosamente interesse in chiave di uno scambio: Arek in cambio del lasciapassare per Cavani.

Solo suggestioni ed idee di mercato, per ora, ma l’addio di Cavani al PSG sembra vicino, le società interessate sono tante e le trattative non mancano.